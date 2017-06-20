Tatvan’da kömür yardımı dağıtımı

Tatvan’da bu yıl ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılacak olan kömür yardımları ile ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, bu yıl toplamda 7 bin 500 aileye 11 bin 250 ton kömür yardımı yapılacağını söyledi. Çetin geçen kış şartları sebebiyle bu yılki dağıtımlara yaz sezonunda başlandığını kaydeden Kaymakam Özkan, kömürlerin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıldığını kaydederek, “Bu yıl 7 bin 500 aileye 11 bin 250 ton kömür dağıtımı yapacağız. Her aileye asgari 1 ton civarında kömür yardımı yapılıyor. Kömür yardımını, kiraladığımız araçlarla muhtaç vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüp orda teslim ediyoruz. Vatandaşı asla mağdur etmiyoruz. Kış gelmeden tüm ihtiyaç sahiplerine kışlık yakacak kömürlerini ulaştıracağız” diye konuştu.