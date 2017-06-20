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20 Haziran 2017 12:20

Tatvan’da kömür yardımı dağıtımı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kömür yardımı dağıtımlarına başlandı.

Tatvan’da kömür yardımı dağıtımı

20 Haziran 2017 12:20


Tatvan’da bu yıl ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılacak olan kömür yardımları ile ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, bu yıl toplamda 7 bin 500 aileye 11 bin 250 ton kömür yardımı yapılacağını söyledi. Çetin geçen kış şartları sebebiyle bu yılki dağıtımlara yaz sezonunda başlandığını kaydeden Kaymakam Özkan, kömürlerin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıldığını kaydederek, “Bu yıl 7 bin 500 aileye 11 bin 250 ton kömür dağıtımı yapacağız. Her aileye asgari 1 ton civarında kömür yardımı yapılıyor. Kömür yardımını, kiraladığımız araçlarla muhtaç vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüp orda teslim ediyoruz. Vatandaşı asla mağdur etmiyoruz. Kış gelmeden tüm ihtiyaç sahiplerine kışlık yakacak kömürlerini ulaştıracağız” diye konuştu.




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