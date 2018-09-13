Tatvan'da koordinasyon toplantısı yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurumlar arası işleyiş ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurumlar arası işleyiş ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen toplantıya kurum amirleri katıldı. Toplantıda; gündem konuları görüşülerek, kurumlar arası işleyiş konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Düzenlenen toplantı sonunda değerlendirme yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, kurumlar arası isleyiş ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.