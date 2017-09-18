Tatvan’da KÖYDES çalışmaları devam ediyor

Tatvan’da KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Özkan, son yıllarda başarıyla yürütülen KÖYDES çalışmaları ile köylerin sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti. Tatvan’da 2017 yılı KÖYDES yatırımları için aktarılan ödenekle köy yolları, içme suları ve atık su projeleri başta olmak üzere birçok proje yürüttüklerini ifade eden Özkan, "KÖYDES çalışmaları kapsamında ekiplerimiz planlama dahilinde çalışmalarını başarıyla yürütüyor. Bu yıl ağır geçen kış şartları nedeniyle en çok köy yollarımız yıpranmıştı. Bu amaçla köy yollarında başlattığımız bakım onarım çalışmaları kapsamında ilk kez beton yol yapıyoruz. Nohutlu köyünün devam eden beton yol projesi yaklaşık bin 200 metre olup yılsonunda hizmete açılacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte köy yolları, içme suları ve atık su projeleri başta olmak üzere birçok proje hayata geçirilmiş olacaktır” diye konuştu.