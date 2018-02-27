Tatvan’da ‘Kum Sanatı’ gösterisi

Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Kum Sanatı’ gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehitlerin anıldığı programda konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "İlçemizdeki 10. Komando Tugayında görevli olan ve Zeytin Dalı Harekatına katılan 10 şehidimiz ve 14 yaralımız var. Bu yiğit şehitlerimiz; vatanımız ve memleketimiz için canlarını feda etmekten çekinmediler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhlarını incitmeden ve aksine aziz şehitlerimizi anarak bu programı düzenledik. Bu anlamlı programa katılan tüm dostlarımıza ve bu projeyi hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından, davetli olarak İstanbul’dan gelen resim öğretmeni Ömer Faruk Elmas, ‘Kum Sanatı’ gösterisi yaptı. Gösteride Sarıkamış şehitleri, Çanakkale gazileri, Kudüs ve Zeytin Dalı Harekatının canlandırılması büyük alkış aldı.

Elmas, kuma işlediği "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazısıyla programı sonlandırdı.

Programa Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi ve aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, kamu kurum amirleri ve eşleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.