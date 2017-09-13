Tatvan’da kurs başvuruları başladı

Tatvan Eğitim Kültür Sanat ve Çevre Derneğinin (TEKSAÇ-DER) bölgedeki 14 - 28 yaş grubundaki dezavantajlı gençlerin sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığı ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında ilçedeki gençlere yönelik birçok eğitici, öğretici, kişisel gelişim kursları açılacak. Açılacak olan kurslarla ilgili bilgilendirmede bulunan Dernek Başkanı Taylan Ekin, başvuruların bu hafta itibariyle başladığını belirterek, ücretsiz olarak verilecek olan kurslardan faydalanmak isteyen gençlerin Aydınlar Mahallesi Tatvan Stadı yanında bulunan uygulama merkezine başvurarak kayıt yaptırması gerektiğini söyledi. Kursların 14 - 28 yaş grubundaki gençlere yönelik olarak açılacağını kaydeden Ekin, “Dezavantajlı gençlerin sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması amacıyla hayata geçirilen projemiz; Tatvan Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülecektir. Bu kapsamında ilk etapta gençlerimize yönelik olarak diksiyon, işaret dili, tenis, satranç, drama, İngilizce, bilgisayar ve güvenli internet, halkoyunları ve zeka oyunları kurslarımız açılacak olup bunların yanı sıra rehberler eşliğinde il içi ve il dışı gezi programlarımız, kitap okuma seanslarımız ve sinema günleri gibi birçok etkinliğimiz olacak. Bu kurslarımız için bu hafta itibariyle kurs kayıtlarımız başlamış bulunmaktadır. Kurs kayıtlarının tamamlanmasının ardından ekim ayı itibariyle de kurslarımız başlayacaktır. Bu kurslarımızdan faydalanmak isteyen tüm gençlerimizi kimlik fotokopisi ve iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Aydınlar Mahallesi Tatvan Stadı yanında bulunan uygulama merkezimize bekliyoruz” dedi.