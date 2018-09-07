Tatvan’da kuru fasulye hasadı başladı

Yoğun olarak ilçeye bağlı Kıyıdüzü, Sarıkum ve Adabağ köylerinde ekilen kuru fasulye, ilçedeki çiftçiler için gelir kapısı haline geldi. Hasat yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret eden Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, hasadı yapılan kuru fasulye ile ilgili bilgi verdi. Tatvan’ın birçok tarımsal ürün için elverişli bir bölge olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Müdürü Kurban, hasadı yapılan kuru fasulyeden dekar başına 300-350 kilogram verimle Türkiye ortalaması üzerinde bir verim elde edildiğini ifade etti.

İlçe olarak kuru fasulye anlamında oldukça verimli bir yıl geçirdiklerini kaydeden Kurban, “İlçemizde sulanan alanların artış göstermesi ile birlikte kuru fasulye ekilişinde de 2018 yılında artış kaydedilmiştir. 2018 yılı üretim sezonu fasulye üreticilerimiz açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. Ortalama verimimiz Türkiye ortalaması üzerinde olup dekar başına 300-350 kilogram civarında olmuştur. Önümüzdeki üretim sezonunda da verimi daha üst seviyelere çıkarabilmek için Bakanlık olarak gerekli desteği sağlayacağız. Bunun yanında ilçemize yeni tarımsal ürünler kazandırma anlamında çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah bu çalışmalarımız sayesinde ilçemiz kısa sürede çeşit çeşit tarımsal ürün üreten bir bölge haline gelecektir. Dolayısıyla bunu sağladığımızda da hem çiftçilerimiz kazanacak, hem topraklarımız daha zenginleşecek, hem ürün çeşitliliğimiz artacak. Dolayısıyla bu da hem çiftçimizin aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine olumlu katkılar sağlamış olacaktır. Ben bu vesile ile hasadımızın bol, bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.