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Tatvan'da lise öğrencilerine yönelik “Şehit ve Gazilik” konulu konferans

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Tatvan 10.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı tarafından “Gaziler Haftası” münasebetiyle lise öğrencilerine yönelik konferans programları düzenlendi.


Tatvan 10. Komando Tugayı'nda görevli personeller koordinesinde Güneydoğu Gazisi Ali Timur ve şehit yakını Mensur Tuncel tarafından ilçe genelindeki 10 lisede verilen konferanslarda “Şehit ve Gazilik” anlatıldı. Şehit ve gaziliğin önemine vurgu yapılan konferanslarda öğrenciler konferansı veren şehit yakını ve gaziden bizzat şehit ve gaziliği dinleme imkanı buldu. Oldukça verimli geçen konferanslara öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

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