Tatvan'da "madde bağımlılığı" toplantısı yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında "madde bağımlılığı" toplantısı gerçekleştirildi.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda madde bağımlılığı ile ilgili ilçedeki son durum masaya yatırılarak uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önüne geçilmesi noktasında neler yapılabileceği görüşüldü. Toplantı neticesinde kurumlar arası görev dağılımı yapılarak ilçe genelinde uyuşturucu madde ile ilgili mücadele noktasında belirlenen gerekli tüm önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, uyuşturucu madde ile ilgili sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde satıcılarına da göz açtırmayacaklarını kaydeden Kaymakam Özkan, bu noktada gerekli tüm tedbirleri alınacağını kaydetti.