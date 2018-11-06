İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da “Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Farkındalık” eğitimi

Bitlis’in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Tatvan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik “Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Farkındalık” eğitimi düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Tatvan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik “Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Farkındalık” eğitimi düzenlendi.


Türkiye Madde Bağımlılığıyla Mücadele Programı kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Ferhat Polat ve Bitlis Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog Ahmet Erol tarafından Tatvan Meslek Yüksekokulu konferans salonunda verilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen eğitim programında; ‘madde bağımlılığı nedir? Bağımlılık yapıcı maddeler nelerdir? Bağımlılığın olumsuz etkileri, madde kullanımı belirtileri, bağımlılık nasıl başlar ve ilerler, kullanıcıların sığındığı gerekçeler, bağımlılık nasıl tedavi edilebilir' gibi başlıca konu başlıkları anlatıldı.


Düzenlenen eğitim programı, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.