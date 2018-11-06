Tatvan'da “Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Farkındalık” eğitimi

Bitlis'in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Tatvan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik “Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Farkındalık” eğitimi düzenlendi.

Türkiye Madde Bağımlılığıyla Mücadele Programı kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Ferhat Polat ve Bitlis Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog Ahmet Erol tarafından Tatvan Meslek Yüksekokulu konferans salonunda verilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen eğitim programında; ‘madde bağımlılığı nedir? Bağımlılık yapıcı maddeler nelerdir? Bağımlılığın olumsuz etkileri, madde kullanımı belirtileri, bağımlılık nasıl başlar ve ilerler, kullanıcıların sığındığı gerekçeler, bağımlılık nasıl tedavi edilebilir' gibi başlıca konu başlıkları anlatıldı.

Düzenlenen eğitim programı, öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.