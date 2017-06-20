Tatvan’da muaythai siyah kuşak sınavı

Khan Siyah Kuşak Sınavı yapıldı.

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda gerçekleştirilen sınava Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Van, Erzurum, Erzincan, Kars, Diyarbakır ve Iğdır illerinden gelen sporcu, il temsilcisi ve antrenörler katıldı. Yapılan sınav sonucunda başarılı olan sporcular siyah kuşak almaya hak kazandı. Düzenlenen sınav ile ilgili bilgi veren Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Uğur, sınava 11 ilden 33 sporcunun katılım gösterdiğini, yapılan sınav sonucunda ise 29 sporcunun sınavı başarılı şekilde geçtiğini söyledi.

Siyah kuşağın muaythaide son kuşak olduğunu ve bu kuşağa geçen sporcuların antrenör olabileceğini kaydeden Ömer Uğur, “Çok şükür sınavımız sorunsuz şekilde tamamlandı. Yaptığımız sınavda 29 sporcumuz başarı sağlayarak siyah kuşak almaya hak kazandı. Siyah kuşak alan sporcularımız, muythaide son kuşak olan bu kuşak ile antrenör olabiliyorlar. Ben şimdiden tüm sporcularımıza spor hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyorum. Bu vesile bizleri yalnız bırakmayan herkese de canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, gerçekleştirilen sınavın ardından Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İlçe Müdürü Şahin Kardaş, antrenörler ve Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız’ın katılımıyla bölge sorunları ve bölgenin gelişimi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Düzenlenen siyah kuşak sınavı programına Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, bölgeden sorumlu asbaşkan M. Salih Aygün, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kalender ve Muaythai Bitlis İl Temsilcisi Halis Ölgen katıldı.