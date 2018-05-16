Tatvan’da “Muhtarlar” toplantısı

Mahalle ve köy muhtarları ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündeme alınan konular masaya yatırıldı. Mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dile getirip çözüm yollarının görüşüldüğü toplantıda, bir önceki toplantıda iletilen sorun ve sıkıntıların son durumu da görüşüldü. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı neticesinde, tespit edilen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında gerekli girişimlerin başlatılması için Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından gerekli talimatlar verildi.

Kaymakam Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran, mahalle ve köy muhtarları ile ilgili kurum amirleri katıldı.