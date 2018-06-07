Tatvan’da öğrenciler için iftar programı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren TADEM Eğitim ve Etüt Merkezi öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Tatvan Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi (PKM) tarafından organize edilen iftar programı, Kaymakam Mehmet Ali Özkan’ın da katılımıyla TADEM Eğitim ve Etüt Merkezi bahçesinde düzenlendi. İftar programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, iftarını onlarla birlikte açtı.

İftar sonrası öğrencilerle çay sohbeti yapan Kaymakam Özkan, hem tavsiyelerde hem de nasihatlerde bulundu. Öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Özkan, sınavlara hazırlanırken belli bir plan ve program çerçevesinde çalışmalarını, ders çalışmanın yanında kendilerine de zaman ayırmaları tavsiyelerde bulunarak, başarı dileğinde bulundu.

Öğrenciler ise, gerek ders materyalleri konusundaki destekleri ve gerekse ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Özkan’a teşekkürlerini ilettiler.

Düzenlenen iftar programına SYDV Müdürü Mesut Karaman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, PKM öğretmenleri ve etüt merkezi öğrencileri katıldı.