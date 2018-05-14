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14 Mayıs 2018 10:15

Tatvan’da öğrenciler yararına kermes

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle yardım kermesi düzenlendi.

Tatvan’da öğrenciler yararına kermes

14 Mayıs 2018 10:15


Okulun ihtiyaç sahibi öğrencilerine yönelik ilçenin Van Gölü sahilinde bulunan İşletme Parkı’nda düzenlenen kermesin açılış kurdelesi İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve davetliler tarafından kesildi. Yapılan açılışın ardından davetliler ile birlikte kermesi gezen Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve Başkan Aksoy, kermesin hayırlı olmasını diledi.


Bir gün süreyle devam eden kermeste, okulun öğrenci velileri, öğretmenler ve vatandaşlar da evlerinde hazırladıkları yemeklerle kermese katkı sundu.




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