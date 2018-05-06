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06 Mayıs 2018 09:21

Tatvan’da “Öğrenme Şenliği” düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Öğrenme Şenliği” etkinliği düzenlendi.

Tatvan’da “Öğrenme Şenliği” düzenlendi

06 Mayıs 2018 09:21


Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçenin Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin yıl boyunca yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Açılış kurdelesini kesen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, beraberindekilerle birlikte sergiyi gezdi. Sergi ziyaretinin ardından Kaymakam Özkan tarafından kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.


Düzenlenen etkinlikte konuşan Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, “Öğrenmenin beşikten mezara kadar her yaş grubunda devam ettiğini, bu düzenlenen şenlikte açıkça görmekteyiz. Üreten, araştıran, sorgulayan ve topluma faydalı olmak için çok çalışan nesiller yetiştirmek için her türlü çaba ve gayreti göstermek zorundayız. Okuma yazma seferberliği başta olmak üzere ilçemizde genel olarak 333 kurs açılmış ve açılan bu kurslardan 6 bin 202 kursiyer faydalanmıştır” dedi.


Etkinliklere kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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