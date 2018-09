Tatvan’da okul güvenliği ve eğitim öğretim yılı açılış toplantısı

Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, ilçenin öğretim kurumlarının genel durumu, okullarda ve okul çevrelerinde güvenlik yönünden azami ölçüde alınacak tedbirler, okul güvenlik kameralarının değerlendirilmesi, eksikliklerin tamamlanması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında alınması gereken tedbirler, eğitim kurumlarına taşıma servisleri ile gelen öğrenci güvenliğinin sağlanması gibi başlıca konular ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için okul içinde ve dışında gereken her türlü tedbirin alınacağını söyledi. Uyuşturucu maddeler başta olmak üzere tüm diğer kötü alışkanlıklarla mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Kaymakam Özkan, mücadelenin de sadece kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ile değil, tüm kesimlerin desteğiyle istenilen sonuca ulaşabileceğine dikkat çekti. Bütün öğrencileri kendi evlatları gibi gördüklerini vurgulayan Kaymakam Özkan, “Okullarımızın iç ve dış güvenliği için gereken her türlü önlemi almış bulunmaktayız. Özellikle uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Okul çevrelerinde uyuşturucu satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca, okullarımız kamera kayıt sistemiyle sürekli kontrol altında tutulacak. Kantin ve yemekhaneler de kontrol edilerek gıda güvenliği sağlanacak. Yine okul servisleri konusu var. Bu konuda da her türlü kontrol ve tedbir alınmış olup, bundan sonra da alınmaya devam edecektir. Kendi evladımız gibi gördüğümüz bütün öğrencilerimizi her türlü tehdit ve tehlikeden uzak tutarak eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak bizim asıl görevimizdir. Her alanda güçlü bir ülke olmanın temelinde eğitim vardır. Bunun içinde özellikle değerler eğitimine de son derece önem veriyoruz. Amacımız, her alanda olduğu gibi eğitimde de marka olan ilçemizin eğitim kalitesini daha da yükseltmek, sağlıklı, akademik açıdan başarılı bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.

Düzenlenen toplantı, gündeme alınan konuların görüşülmesi ve bu konular üzerine fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.