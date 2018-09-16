Tatvan'da okul servisleri semineri düzenlendi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından, okul servisleri ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili eğitim semineri düzenlendi.

Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine ilçedeki öğrenci servisi şoförleri ve firma yetkilileri katıldı. Seminerde Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri İsa Yılmaz tarafından, okul servis araçları yönetmeliği hakkında geniş bilgiler verildi. Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipler tarafından trafik kuralları, güvenli taşımacılık, taşımacılık için gerekli evraklar, taşıt ve sürücü ile yardımcı personelden aranan şartlar, trafik ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili kanununda yapılan değişiklik ve benzeri konuların anlatıldığı seminerde; öğrencilerin evden okula ve okuldan eve gidiş gelişlerinin rahat, huzurlu ve güvenli şekilde sağlanmasının çok önemli olduğu belirtildi.