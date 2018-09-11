Tatvan'da okullar eğitime-öğretime hazır

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan tüm okullar 2018 yılı sezonu öncesi eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Tatvan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerde bulunan tüm okul binalarında okul sezonu öncesi gerekli tadilat, tamirat, boya, badana ve diğer tüm çalışmalar yapılarak, 2018 yılı eğitim-öğretim sezonuna hazır bir hale getirildi. Yaz tatili itibariyle başlayan çalışmaların bir büyük kısmının tamamlandığını ve kalan diğer çalışmalarda ise sona gelindiğini belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan olarak yeni eğitim-öğretim sezonuna hazır olduklarını söyledi. İlçe genelindeki okullarda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “2018-2019 eğitim-öğretim sezonu öncesi okul binalarımızda yaz tatili itibariyle başlatmış olduğumuz çalışmaların büyük bölümü tamamlandı, kalan çalışmalarda ise sona gelindi. Merkez ve köylerdeki tüm okullarımızın elde geçirildiği çalışmalar kapsamında, ihtiyaç durumuna göre okulların bazılarında dış cephe mantolama, boya, badana, çatı yapımı veya tadilatı, parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların yakın takipçisi olan başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Yüzer'e ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar ile yeni sezon öncesi okullarımızdaki tüm eksikliklerin giderilmiş oldu. İlçemiz genelindeki tüm okullarımız artık eğitim-öğretime hazır bir şekilde öğrencileri bekliyor diyebiliriz“ diye konuştu.

İlçede bu yıl yaklaşık 23 bin öğrencisinin 17 Eylül 2019 Pazartesi günü itibariyle yeni eğitim ve öğretim sezonuna başlayacağını kaydeden Kaymakam Özkan, “2018- 2019 eğitim-öğretim yılının ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm öğrenci ve milli eğitim camiamıza da başarılarla dolu bir eğitim-öğretim sezonu diliyorum” dedi.