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20 Haziran 2018 10:11

Tatvan’da ‘okuma-yazma seferberliği’ başarısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘okuma–yazma seferberliği’ kapsamında açılan okuma–yazma kurslarından büyük başarı elde edildi.

Tatvan’da ‘okuma-yazma seferberliği’ başarısı

20 Haziran 2018 10:11


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan “okuma–yazma seferberliği”, Tatvan ilçesinde de tüm hızıyla devam ediyor. Tatvan’da “Okumadan Olmaz, Sen de Oku, Sen de Yaz” sloganıyla başlatılan okuma – yazma seferberliği meyvelerini vermeye başladı. İlçede yürütülen okuma – yazma seferberliği ile ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, başlatılan seferberliğin meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Okuma – yazma seferberliğinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaymakam Özkan, ilçede okuma – yazma bilmeyen kimse kalmayana kadar seferberliğin devam edeceğini kaydederek, “Kaymakamlığımız koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen seferberlikte büyük başarı elde edilmiştir. Yürütülen başarılı ve özverili çalışma neticesinde okuma – yazma bilmeyen bireylerimize ulaşabilmek adına köylerimiz başta olmak üzere ilçemiz genelindeki okullar, taziye evleri, Kur’an Kursları ve köy evleri kullanılarak bu yılki eğitim öğretim döneminde toplam 138 kurs açıldı. Açılan bu kurslarımıza katılım gösteren 2 bin 160 kursiyerden 217’si erkek, bin 200’ü kadın olmak üzere bin 417 kursiyer kursu başarıyla tamamlayarak sertifikasını aldı. Bu da çok büyük bir başarıdır. Bu anlamda 1. kademe kursunda mezun olan kursiyerlerimiz, 2. kademe kurslarına kayıtları yapılırken, 2. kademe kurslarından mezun olan kursiyerlerimiz ise eğitimlerini devam ettirebilmeleri adına açık öğretime yönlendirilmiştir. İnşallah bu kurslarımız her geçen gün artarak devam edecektir. Ben bu vesile ile bu seferberliğin en başarılı şekilde yürütülmesine öncülük eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Kazım Acar ve personellerine, öğretmenlerimize, muhtarlarımıza ve katkı sunan diğer herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi ise tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.




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