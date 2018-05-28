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28 Mayıs 2018 10:11

Tatvan’da “okuma-yazma seferberliği” ilk meyvelerini verdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan okuma yazma kursunun ilk kursiyerleri sertifikalarını aldı.

Tatvan’da “okuma-yazma seferberliği” ilk meyvelerini verdi

28 Mayıs 2018 10:11


Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika dağıtım programı düzenledi. Cumhuriyet İlkokulunun bahçesinde düzenlenen belge dağıtım töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akabinde bir konuşma gerçekleştiren Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, bakanlık genelgesi tarafından yürütülen okuma yazma seferberliği kapsamında Tatvan ilçe merkezi ve bağlı köylerde toplam 116 kurs açılmış ve bu kurslara bin 643 kursiyer katılım göstermiştir" dedi.


2017-2018 eğitim öğretim yılında toplamda 354 kurs açtıklarını ve bu kurslardan 6 bin 617 kursiyerin faydalandığını kaydeden Acar, "Okuma yazma kurslarımız 5 Mart 2018 tarihinde ilçemizde ‘okumadan olmaz, sende oku, sende yaz’ sloganıyla başlatılmıştı. Bu kurslarımızın büyük bir çoğunluğu 29 Mayıs 2018 tarihinde sona erecektir. Bugün tarihi itibarıyla 57 kursumuzdaki 560 kursiyerimiz kurslarını başarıyla tamamlayarak birinci kademe okuma yazma belgelerini almaya hak kazanmışlardır. Birinci kademe okuma yazma kursunu tamamlayıp belgelerini almaya hak kazanan kursiyerlerimiz istedikleri takdirde ikinci kademe kurslarına da katılabileceklerdir. Bu tören bizim için okuma yazma seferberliğinin kapanışı değildir, okuma yazma bilmeyen tek bir vatandaşımız kalıncaya kadar okuma yazma seferberliği devam edecektir. Hedefimiz, ilçemizde yüzde 96 olan okuma yazma oranını yüzde 100’e çıkartmaktır. Emeklerinden ve desteklerinden dolayı Tatvan Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan ile eşi Arzu Özkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Yüzer ile tüm okul idarecilerine, öğretmenlerimize, mahalle ve köy muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan, eşi Arzu Özkan ile birlikte kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini ve çeşitli hediyeler takdim etti.


Belge takdiminde bulunduğu kursiyerleri tek tek tebrik ederek başarı dileklerini ileten Kaymakam Özkan, okuma yazma seferberliğinde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Düzenlenen program, halk oyunları gösterisiyle son bulurken, program sonrası Kaymakam Özkan tarafından çocuklara ve öğrencilere çikolata dağıtıldı.




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