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27 Şubat 2018 09:14

Tatvan’da “okuma - yazma seferberliği” toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Okuma yazma bilmeyen kalmasın” seferberliği kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinde “okuma – yazma seferberliği” toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da “okuma - yazma seferberliği” toplantısı

27 Şubat 2018 09:14


İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, başlatılan seferberlik ile ilgili konular ve yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda, ayrıca konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar ve çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı neticesinde ilçe genelinde okuma – yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürülme kararı alındı.


Konunun önemine vurgu yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, çalışmaların titizlikle yürütüleceğini söyledi. İlçede okuma – yazma bilmeyen kimse kalmayana kadar seferberliğin devam edeceğini kaydeden Kaymakam Özkan, toplantı kapsamında belirlenen yol haritası kapsamında yapılacak çalışmalarla kısa sürede olumlu geri dönüşler alınacağına inandığını ifade etti.




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