Tatvan’da ‘okuma yazma seferberliği’ toplantısı

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, başlatılan seferberlik ile ilgili konular masaya yatırıldı. Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olan çalışmalar ve çalışmaların son durumu değerlendirildi.

İlçede okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana kadar seferberliğin devam edeceğini kaydeden Kaymakam Özkan, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Kaymakam Özkan, "2017-2018 Eğitim öğretim yılında 148 okuma yazma kursu açılmış olup, bu kurslardan 2 bin 224 kursiyer faydalanmıştır. Bu kursiyerlerimizden bin 266’sı 1. kademe okuma yazma sertifikası, 151’i ise 2. kademe okuma yazma sertifikası almıştır. Toplamda bin 417 kursiyerimiz bu kurslardan faydalanarak belgesini almış bulunmaktadır. İlgili bütün birim ve yetkililerimizin okuma yazma seferberliğine gereken çalışma ve hassasiyeti ile okuma yazma seferberliği 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında da devam edecektir" dedi.

Toplantıya, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ile diğer kurum yetkilileri ve muhtarlar katıldı.