Tatvan'da omurilik tümörü ameliyatı yapıldı

Yapılan başarılı ameliyatlar hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, hastanede kafatası, bel ve boyun fıtığı ile omurilik tümörü ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Gezer, “56 yaşındaki Ömer Selincek, Ahlat'tan tekerlekli sandalye ile hastanemize getirildi. Ağrı, uyuşma, yürümede güçlük şikâyetleriyle bize başvurdu. Hastamıza ameliyattan önce 4-5 gün tahlil ve tetikleri yapıldı. Ardından ameliyata aldık. Bel kısmında omurilik tümörü olan hastamızın ameliyatı başarılı geçti, hastamızın sağlık durumu şu an iyi, eğer hastamız ameliyat olmasaydı felç olma durumu vardı” dedi.

Gezer, Güroymak'tan gelen hasta için ise, “Hastanemize başvuran 13 yaşındaki Fatma Ulubay, bize geldiğinde bel ve ayak ağrısı vardı. Yapılan tetikler ve tahliller sonucu omurilik tümörü teşhisi konuldu. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirdikten sonra hastayı ameliyata aldık. Ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu. Şu an genel sağlık durumu iyi ve gözetimimizde” dedi.