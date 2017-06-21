Tatvan’da Ramazan şenliği

İşletme Parkı’nda düzenlenen ve iki gün süren Ramazan şenliği etkinlikleri kapsamında palyaço, Hacivat-Karagöz, İbiş ile Memiş, Pişekar ile Kavuklu gösterileri sunuldu. Eğlenceli yarışmaların da yapıldığı etkinlik, canlı müzik dinletisiyle son buldu. Ramazan şenliği etkinliklerine ilçedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çocuklara Osmanlı macunu, balon ve çikolata dağıtıldı.

Ramazan şenliği etkinliklerine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Zahit Kuldaş ile Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Müdürü Oktay Subaşı, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.