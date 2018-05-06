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06 Mayıs 2018 20:12

Tatvan’da “Sağlık için harekete geç” projesi renkli görüntülere sahne oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Sağlık için harekete geç” isimli proje kapsamında bisiklet ödüllü koşu yarışması, yürüyüş ve konser düzenlendi.

Tatvan’da “Sağlık için harekete geç” projesi renkli görüntülere sahne oldu

06 Mayıs 2018 20:12


Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bitlis Gençlik Merkezi ve Bitlis Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinlik Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş’ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra ise Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıldı. Akabinde ise 4 ayrı yaş grubuna yönelik ödüllü koşu yarışması düzenlendi. Düzenlenen etkinlik ödül töreni ve konser programı ile sona erdi.


Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.




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