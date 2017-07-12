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12 Temmuz 2017 12:05

Tatvan’da şehit ailelerine ziyaret

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki şehit ailelerini ve şehit kabirlerini ziyaret ettiler.

Tatvan’da şehit ailelerine ziyaret

12 Temmuz 2017 12:05


Ziyaret kapsamında hem şehitlerin mezarlarını ziyaret edip dua eden hem de şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy, şehit yakınlarının sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlerde konuşan Kaymakam Özkan, bu vatan için gözlerini kırpmadan şehit olmayı kendilerine şeref bilecek evlatlar yetiştirdikleri için ailelerine minnettar olduklarını söyledi. Bu tür ziyaretlerin sürekli devam edeceğini kaydeden Kaymakam Özkan, her zaman şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek, şehit yakınları için kapılarının ise sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.


Şehit ve gazi ailelerini ziyaret programına İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, Emniyet Amiri Fatih Nazif Özbay, İlçe Müftü Vekili Mehmet Ekinci, Muharip Gaziler Derneği Tatvan Şubesi Başkanı Muhittin Karatay, Tatvan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yusuf Özdemir ile kurum amirleri katıldı.




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