Tatvan’da şehit ve gazi eşlerine iftar

İlçede bulunan bir otelinin restoranında düzenlenen iftar programına şehit ve gazi eşlerinin yanı sıra Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu ve protokol üyelerinin eşleri katıldı. İftar programı çerçevesinde ilçedeki şehit ve gazi eşleriyle bir araya gelen Şenay Ustaoğlu ve Arzu Özkan; şehit ve gazi eşleriyle birlikte hem iftarlarını açtı hem de sohbet etti.

İftar programına katılımlarından ötürü şehit ve gazi eşlerine teşekkürlerini ileten Arzu Özkan, şehit ve gazi eşlerine hediye takdiminde bulunurken, çocuklarına ise oyuncak hediye etti.

Düzenlenen iftar programı; hem şehitlerimizin ruhu için hem de ülkemiz için dualar edilmesiyle sona erdi.