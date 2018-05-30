Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 09:43

Tatvan’da şehit ve gazi eşlerine iftar

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi ve aynı zamanda Tatvan Gönül Elçileri Başkanı Arzu Özkan tarafından şehit ve gazi eşlerine yönelik iftar yemeği verildi.

Tatvan’da şehit ve gazi eşlerine iftar

30 Mayıs 2018 09:43


İlçede bulunan bir otelinin restoranında düzenlenen iftar programına şehit ve gazi eşlerinin yanı sıra Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu ve protokol üyelerinin eşleri katıldı. İftar programı çerçevesinde ilçedeki şehit ve gazi eşleriyle bir araya gelen Şenay Ustaoğlu ve Arzu Özkan; şehit ve gazi eşleriyle birlikte hem iftarlarını açtı hem de sohbet etti.


İftar programına katılımlarından ötürü şehit ve gazi eşlerine teşekkürlerini ileten Arzu Özkan, şehit ve gazi eşlerine hediye takdiminde bulunurken, çocuklarına ise oyuncak hediye etti.


Düzenlenen iftar programı; hem şehitlerimizin ruhu için hem de ülkemiz için dualar edilmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç