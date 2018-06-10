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10 Haziran 2018 10:11

Tatvan’da şehit ve gazi yakınlarına yönelik iftar programı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10.

Tatvan’da şehit ve gazi yakınlarına yönelik iftar programı

10 Haziran 2018 10:11

Komando Tugay Komutanlığı tarafından ilçe genelindeki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik iftar yemeği verildi.


Tatvan Orduevinde düzenlenen iftar yemeği kapsamında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya gelinerek aynı sofrada iftar yapıldı. İftar sonrası Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, tek tek masaları dolaşarak şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile sohbet edip, sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilendi.


Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ise, ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerini ilettiler.




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