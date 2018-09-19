Tatvan'da "Tanıtım Günleri" toplantısı düzenlendi

Bitlis Valiliği öncülüğünde 11–14 Ekim tarihleri arasında İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan “Bitlis tanıtım günleri” ile ilgili Tatvan ilçesinde "Tanıtım Günleri" toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda ilçenin tanıtımı için neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı neticesinde Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tatvan Ziraat Odası, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden oluşan kurum ve odaların tek çatı altında birleşerek tanıtıma tam destek vermesi ve tanıtım ekibinin oluşturularak, gerekli hazırlıkların tamamlanması kararlaştırıldı. Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, daha öncesinde düzenlenen tanıtım günlerinde ilçenin en iyi şekilde tanıtıldığını anımsatarak, İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan bu tanıtımın en üst seviyede yapılabilmesi için hazırlık çalışmalarının startının verildiğini söyledi. Tanıtım günleri için ilçe olarak diğer kurum ve odalarla birlikte hummalı bir çalışma yürütüleceğini kaydeden Kaymakam Özkan, İstanbul'da Tatvan'ı her yönüyle en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti. Tanıtım günleri süresinde ilçenin mutfağını, tarihini, kültürünü, turizmini ve var olan diğer tüm değerlerini her yönüyle en iyi şekilde tanıtacaklarını vurgulayan Kaymakam Özkan, herkesi 11-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul Maltepe Etkinlik alanında düzenlenecek olan Bitlis Tanıtım Günleri'ne davet etti.

Kaymakam Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Tatvan Ziraat Odası ve Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Şefik Kızılca, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Refik Aydın katıldı.