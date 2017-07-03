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03 Temmuz 2017 19:39

Tatvan’da tenis turnuvası start aldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki İşletme Parkı’nda kurulan 49.

Tatvan’da tenis turnuvası start aldı

03 Temmuz 2017 19:39

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası başladı.


Fuar alanında yapılacak olan masa tenisi turnuvasına küçük erkekler ve yıldız erkekler ile küçük kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde toplam 26 sporcu katıldı. Daha önceden Türkiye finallerinde derece almış olan sporcuların da yer aldığı turnuvada, 14 kız ve 12 erkek sporcunun 4 gün boyunca yapılacak olan masa tenisi turnuvasında maç yapacağı belirtildi.


Turnuvada derece alan sporcuların ödüllendirileceğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, fuarın her gün farklı etkinliklerle devam ettiğini söyleyerek, “Her kesime hitap eden fuarda her gün farklı programlar ve etkinlikler yapılıyor. Fuar etkinlikleri kapsamında 10 ilin katılımıyla folklor yarışması yapıldı. Futbol turnuvası devam ediyor. Su sporları yarışması, yöresel ev yemekleri yarışması, bisiklet yarışları, koşu yarışları yapılacak. Ayrıca resim, el sanatları ve kitap sergisi kuruldu, konserler veriliyor. 10 Temmuz’a kadar devam edecek olan fuara ve etkinliklere tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.




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