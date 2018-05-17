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17 Mayıs 2018 17:15

Tatvan’da “teşvik paketleri” bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşvik paketleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da “teşvik paketleri” bilgilendirme toplantısı düzenlendi

17 Mayıs 2018 17:15


Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TATSO) üyelerine yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısı kapsamında TATSO üyeleri ile bir araya gelen SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut ve İş-Kur Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez, teşvik paketleri ile ilgili bilgilendirme de bulundu. Toplantıda ayrıca teşvik paketleri, nasıl başvurulacağı, kimlerin başvurabileceği ve hangi sektörlerde başvurulacağı üzerine bir sunum yapıldı. Denlenen toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.


Toplantıya TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı ve TATSO üyeleri katıldı.




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