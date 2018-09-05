Tatvan’da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan-Van Karayolunun Kuzgunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücü isimlerinin öğrenilemediği kazada, 35 PMC 080 plakalı kamyonet seyir halindeyken önündeki tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hala gelirken araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Songül Semo ve Mustafa İnan ise ağır şekilde yaralandı. Bitlis AFAD ve 112 ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.