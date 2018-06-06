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06 Haziran 2018 01:54

Tatvan’da trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Tatvan’da trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı

06 Haziran 2018 01:54



Alınan bilgilere göre; kaza bu gün akşam saatlerine doğru Tatvan – Ahlat karayolu üzerinde bulunan Tatvan 10. Komando Tugayı’na bağlı Sorgun Kışlası önünde meydana geldi. Ahlat istikametinden Tatvan istikametine doğru gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 20 U 3181 plakalı kamyonet seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yolda bulunan orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç kullanılmaz hale gelirken, araç içerisinde bulunan bazı kişiler araçta çıkıştı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaşanan katliam gibi kazada isimleri belirlenemeyen yolculardan 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti, yolculardan D.B, T.S., B.A. ve G.B ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kamyonetteki yolcuların Ahlat’tan Tatvan ilçesine doğru gelen tarım işçileri olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.




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