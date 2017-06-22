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22 Haziran 2017 00:43

Tatvan’da trafik kazası: 3 Ölü 8 Yaralı

Bitlis-Tatvan karayolunun Rahova mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Tatvan’da trafik kazası: 3 Ölü 8 Yaralı

22 Haziran 2017 00:43


Alınan bilgilere göre, kaza bu gün akşam saatlerine doğru Bitlis - Tatvan karayolunda meydana geldi.


Kadir Şengül yönetimindeki 23 FS 218 plakalı otomobil ile Ercan Aydoğdu yönetimindeki 13 KB 332 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen feci trafik kazasında 23 FS 218 plakalı araçta bulunan Fatih Yalvaç ile 13 KD 332 plakalı otomobilde bulunan Kadir Sarıgül ve Gülistan Aydoğdu hayatını kaybederken, isimleri belirlenemeyen 8 kişide ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve 112 ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Tatvan ve Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Bitlis - Tatvan karayolu ise yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.


Öte yandan meydana gelen kazaya karışan araçlardan 23 FS 218 plakalı aracın parçalara ayrılarak yola saçıldığı görüldü. Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın başladığı belirtildi.




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