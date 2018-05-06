Tatvan’da “Üç Boyutlu Teknoloji ve Tasarım” Sergisi açıldı

Türkiye’nin ilk "Tematik ve Müfredatla İlişkili 3 Boyutlu Teknoloji ve Tasarım Sergisi" Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı Köyü öğrencileri tarafından “Geleceğe Uzanan Hayaller” adı altında Tatvan ilçe merkezinde açıldı.

Yoncabaşı Köyü Ortaokulu’nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu ve öğrencileri tarafından yıl boyunca tasarlanarak 3 boyutlu yazıcı marifetiyle yapılmış olan kültürel miraslar, abideler, şehitlikler ile çeşitli objeler, anahtarlıklar, süs eşyaları, isimlikler ve oyuncaklar Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi’nde sergilendi.

Bitlis İl Milli eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile birlikte serginin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, emeklerinden dolayı Mihraç Kulu’yu tebrik ederek, sergide emeği olanlara teşekkür etti.

Tematik ve müfredatla ilişkili 3 boyutlu teknoloji ve tasarım sergisini çok anlamlı bulduğunu kaydeden Aktekin, ülkenin dört bir yanındaki en ücra köşelerde bulunan köylere bile ulaşarak eğitime katkı sunduklarını ifade etti. Aktekin, “Görüldüğü gibi bakanlığımız öncülüğünde tüm milli eğitim çalışanlarımız eğitime katkı sunmak adına aralıksız ve özverili bir şekilde çalışıyor. Çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişmesine ve kendilerini geliştirmesine öncülük eden öğretmenlerimizin sayısı çok yüksek. Yarınlara iyi bireyler bırakmak adına gecesini gündüzüne katan tüm öğretmenlerimize ve milli eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları çalışmaları bir araya getirip burada sergileyen çocuklarımıza destek olmak adına Bitlis’e geldik ve bu sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Çok sayıda güzel projeler üreterek eğitime katkı sunan Mihraç Kulu öğretmenimize de özellikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Anıtkabir, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Gaziantep Tarihi Mezarlık, Bitlis İhlasiye Medresesi, Bitlis Beşminare, Nemrut Dağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Topkapı Sarayı, Mersin Kız Kalesi, Pamukkale Travertenleri, Diyarbakır 4 Ayaklı Minare, Kırşehir Ahi Evran Cami, Nevşehir Peri Bacaları, Şanlıurfa Harran Evleri ve çok sayıda eserin yer aldığı sergiyi Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli gezdi.