Tatvan'da "Usta öğretici" sertifika dağıtım töreni düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Usta öğretici" kursunun sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programda kursu başarıyla tamamlayan 32 kursiyere belgeleri takdim edildi. Düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşma yaparak kurslarla ilgili bilgi veren Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak, 2013-2018 Ocak tarihleri arasındaki 5 yılda toplam verilen kalfalık belgesi sayısı 128 iken, Şubat - Eylül 2018 tarihleri arasındaki 8 aylık sürede verdikleri kalfalık belgesi sayısının ise 275 olduğunu söyledi. Tatvan'daki hem ara eleman hemde kalifiye eleman ihtiyacına yardımcı olmak için çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğretici programlarını uyguladıklarını kaydeden Barak, gelen vatandaşlara kanunlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle yıllardır hiç dokunulmamış olan sektörlerden biri olan tekstil sektöründe 8 ay içerisinde 14 ustalık ve 60 kalfalık belgesi verildiğini dile getiren Barak, işletmelere ve vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceklerini ifade etti. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak, ustalık ve usta öğretici belge sayılarında son 5 yılın rakamlarını yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra konuşma yapan Tatvan ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ise kalifiye eleman sorununa değinerek, Mesleki Eğitim Merkezi'nin çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından, sertifika dağıtım törenine geçilerek sertifika almaya hak kazanan 32 kursiyere belgeleri takdim edildi. Düzenlenen sertifika dağıtım törenine ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avci, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet, Tatvan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hidayet Önder katıldı.