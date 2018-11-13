Tatvan'da “Usta öğreticilik” belge dağıtım töreni

Bitlis'in Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Usta öğreticilik” belge dağıtım töreni düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) konferans salonunda gerçekleştirilen tören, Tatvan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Çetin Barak'ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında mesleki eğitim merkezi olarak düzenledikleri kurslar ile ilgili bilgi veren Çetin Barak, “Usta öğreticilik” kurs kapsamında bugün ise kursu başarıyla tamamlayan 38 kursiyere belgelerini takdim edeceklerini söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Barak, Tatvan'daki hem ara eleman hem de kalifiye eleman ihtiyacına yardımcı olmak için çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğretici programlarını uyguladıklarını ifade etti.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ise, eğitimlerin önemine vurgu yaparak, eğitimi başarıyla tamamlayarak “Usta öğreticilik” belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere tebriklerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından belge dağıtım törenine geçilerek, sertifika almaya hak kazanan 38 kursiyere belgeleri takdim edildi.