Tatvan’da “uyuşturucu ile mücadele” toplantısı

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, ilçedeki “uyuşturucu ile mücadele” konusu masaya yatırıldı. İlgili kurum amirlerinden “uyuşturucu ile mücadele” konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, çalışmaların titizlikle takip edilmesi hususunda gerekli talimatları verdi.

İlçede “uyuşturucu ile mücadele” konusunda herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Kaymakam Özkan, uyuşturucu ile mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.