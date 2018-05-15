Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 10:20

Tatvan’da “uyuşturucu ile mücadele” toplantısı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında “uyuşturucu ile mücadele” toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da “uyuşturucu ile mücadele” toplantısı

15 Mayıs 2018 10:20


İlgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, ilçedeki “uyuşturucu ile mücadele” konusu masaya yatırıldı. İlgili kurum amirlerinden “uyuşturucu ile mücadele” konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, çalışmaların titizlikle takip edilmesi hususunda gerekli talimatları verdi.


İlçede “uyuşturucu ile mücadele” konusunda herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Kaymakam Özkan, uyuşturucu ile mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
14
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç