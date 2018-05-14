Tatvan’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklama, "Tatvan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince (KOM) risk analizine dayalı yapılan çalışmalar kapsamında 11 Mayıs 2018 günü durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 765,56 gram Metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Ayrıca araçta bulunan iki şahıs gözaltına alınarak haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak’ suçlarından işlemlere başlanmıştır" denildi.