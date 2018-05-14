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14 Mayıs 2018 09:16

Tatvan’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tatvan’da uyuşturucu madde ele geçirildi

14 Mayıs 2018 09:16


Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklama, "Tatvan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince (KOM) risk analizine dayalı yapılan çalışmalar kapsamında 11 Mayıs 2018 günü durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 765,56 gram Metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Ayrıca araçta bulunan iki şahıs gözaltına alınarak haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak’ suçlarından işlemlere başlanmıştır" denildi.




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