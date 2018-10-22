Tatvan'da uyuşturucu ve Glock tabanca ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde ile Glock marka tabanca ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bir ikamette uyuşturucu ve silah bulunduğuna dair bilgiler alınması üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Görevlilerimizce bahse konu ikamete operasyon yapılmış ve evde yapılan arama neticesinde; 61 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili görevlilerimizce F.B., B.E., M.İ. ve S.Ö. isimli şüpheliler yakalanmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.