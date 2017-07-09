Tatvan’da yayla şenliği düzenlendi

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Nemrut Krater Gölü’nde yayla şenliği düzenlendi.

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali’nin 8. Gün etkinlikleri çerçevesinde Nemrut Krater Gölü’nde düzenlen şenlik kapsamında şenliğe katılanlar hep birlikte halaylar çekerek gönüllerince eğlenirken, düzenlenen su sporları gösterisi ise şenliğe renk kattı. Yoğun ilginin gösterildiği şenliğe Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Muş Valisi Aziz Yıldırım da katıldı.

Festival sonrasında açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, düzenlenen bu tür etkinliklerle artık bölgenin terörle değil güzelliklerle anılmaya başladığını söyledi.

Bölgenin tanıtımı ve turizme kazandırılması açısından bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu kaydeden Vali Ustaoğlu, “Bölgemizin artık terörle değil, güzelliklerle, doğa harikalarıyla ve bu tür şenliklerle anılması çok önemli. Bunu yaygınlaştıracağız. Tanıtımı farklı etkinliklerle biraz daha zenginleştireceğiz.” Diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, huzur şehri Tatvan’ın dostluk ve kardeşliğin kenti olduğunu dile getirdi.

Fuarlar birlikte Tatvan’da özlenen bir tablonun yaşanmaya başladığını ifade eden Başkan Aksoy şöyle kontu: “Bu tabloları çok özlemiştik. Çünkü bölgemizde akşam karanlık olunca herkes evine kapanıyordu ama Allah’a çok şükür 2 ila 3 yıldır insanlar, bu festivallere eş ve dostlarıyla gelip gece yarılarına kadar huzurlu bir ortamda konserlerini dinliyor. Bizi eve mahkum etmek isteyenlerin inadına gecenin yarısına kadar huzurun, dostluğun ve kardeşliğin kenti olan Tatvan’da ailemizle festivallere gideceğiz. Bu festivallere bizim ve bölgemizin ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik içinde bu tür etkinliklerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Huzurumuza, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz.”

Düzenlenen şenlik programı davetlilere yemek ikram edilmesi ve yerel sanatçılar tarafından verilen konserle sona erdi.