İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da yol yapım çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Altyapı çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında 4 mahalledeki tüm yollar yapılırken, 3 mahallede de yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 8 mahallede altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve 5 mahallede de üstyapı çalışması yürütüldüğünü söyledi. Başkan Aksoy, “Cumhuriyet, Kültür ve Karşıyaka mahallemizde altyapı ile üstyapı çalışması tamamlanmış durumda. Bahçelievler, Esentepe ve Kale mahallelerimizde ise altyapı çalışması tamamlanmış ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasın diye alt ve üstyapı çalışmaları beraber yürütülüyor. Yani altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda hemen üstyapı çalışması başlatılıyor. Üstyapı çalışmalarımız yola parke taşı döşeme, kaldırım ve kanalet yapım işlemlerini kapsıyor. Yol yapım çalışmalarımız bu şekilde yürütülüyor. Bu çalışmalar sırasıyla diğer mahallelerimizde de devam edecektir. Güzel ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.