Tatvan'da yol yapım çalışması

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçedeki mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Altyapı çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında 4 mahalledeki tüm yollar yapılırken, 3 mahallede de yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 8 mahallede altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve 5 mahallede de üstyapı çalışması yürütüldüğünü söyledi. Başkan Aksoy, “Cumhuriyet, Kültür ve Karşıyaka mahallemizde altyapı ile üstyapı çalışması tamamlanmış durumda. Bahçelievler, Esentepe ve Kale mahallelerimizde ise altyapı çalışması tamamlanmış ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasın diye alt ve üstyapı çalışmaları beraber yürütülüyor. Yani altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda hemen üstyapı çalışması başlatılıyor. Üstyapı çalışmalarımız yola parke taşı döşeme, kaldırım ve kanalet yapım işlemlerini kapsıyor. Yol yapım çalışmalarımız bu şekilde yürütülüyor. Bu çalışmalar sırasıyla diğer mahallelerimizde de devam edecektir. Güzel ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.