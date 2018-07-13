Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 15:46

Tatvan’daki fuar, 200 bin ziyaretçiyi ağırladı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı, Kültür Sanat Festivaline yaklaşık 200 bin kişinin katılım gösterdiğini söyledi.

Tatvan’daki fuar, 200 bin ziyaretçiyi ağırladı

13 Temmuz 2018 15:46


Tatvan Belediyesi tarafından 1 – 10 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 50.’si düzenlenen yarım asırlık Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı, Kültür Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Başkan Aksoy, yarım asırlık geleneği bu yıl da adına yakışır bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Etkinlik boyunca birbirinden değerli sanatçıları ağırladıklarını ifade eden Aksoy, “Bu yıl biz istedik ki; 50’nci yılımızı görkemli bir şekilde kutlayalım. Çünkü yarım asırdır fuarcılık yapan Tatvan’ın dışında fuar, bölgemizde yoktur. Her akşam 20 bine yakın bir seyirci kitlemiz oldu. Tahminimiz 150- 200 bin civarında misafirlerimiz katıldı. Biz bundan son derece memnun olduk. Bölgemiz bunu arzuluyordu. Bitlisli ve komşu illerimizden insanlar aileleriyle beraber fuarımızı ziyaret etti. Fuarımız bu yıl adeta bir çekim merkezi oldu" dedi.


Düzenlenen fuarın ikinci gününde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ile birlikte 3’üncü Folklor Yarışması’nı gerçekleştirdiklerini de belirten Başkan Aksoy, Tatvan’a 12 ilden 17 folklor ekibinin geldiğini söyledi. Başkan Aksoy, "Bizim gönlümüz, 81 ilden hepsinin bu yarışmaya iştirak etmesidir. Çünkü biz 81 il, 7 bölge, hep beraber kardeşiz ve beraber Türkiye’yiz diyoruz. Bizim buradaki amacımız doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi burada, Tatvan’da bir araya getirmek. Burada amacımız birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı vermektir. Bunu da bir nebze olsun yakaladığımıza inanıyorum. Biz, Tatvan’ın güzelliklerini ve turizm potansiyellerini herkese duyurma fırsatını yakaladığımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç