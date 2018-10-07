Tatvan'daki mahallelerde semt parkları oluşturuluyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilçeye bağlı mahallelerde semt parkları oluşturuluyor.

Van Gölü sahilindeki yeşil alan ve park çalışmalarını tamamlayan Tatvan Belediyesi, mahallelerde semt parkları çalışmalarına başladı. Sahile yaklaşık 400 dönüm yeşil alan ve park kazandırdıklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy; Pınarbaşı, Kültür ve İstasyon mahallelerine de semt parkları kazandırdıklarını söyledi. Semt parkları çalışmalarına farklı mahallelerde devam edeceklerini kaydeden Başkan Aksoy, “Van Gölü kıyı şeridinde bulunan İşletme Mahallesi'ne 80 dönüm yeşil alan ve park, 70 dönüm de mesire alanı, Sahil Mahallesi'ne 90 dönüm yeşil alan ve park, Çağlayan Mahallesi'ne 75 dönüm mesire alanı, Feribot mevkiinde 35 dönüm yeşil alan ve park kazandırdık. Aynı zamanda çevre düzeni çalışmaları da yapıldı. Bununla birlikte ilçe sahilimizi yaklaşık 400 dönüm yeşil alanla kaplamış olduk. Bu yeşil alan ve parklarda, aileler ve bireyler için her türlü imkan dizayn edilerek halkımızın hizmetine sunulmuş. Sahildeki yeşil alan, park ve mesire alanı çalışmalarını tamamladıktan sonra, mahallelere yöneldik. İstasyon ve Kültür mahallesi arasındaki 10 dönüm, Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallesi arasında ise 3 dönüm yeşil alan ve park çalışması yaparak halkımızın hizmetine açtık. Yapılan parklarda çocuk oyun grupları, oturma bankları, kamelyalar, spor grupları ve yürüyüş alanları yer alıyor. Belediye hizmetlerini sürdürürken aynı zamanda bu projelerimizle de halkımıza hizmet ediyoruz. Yeşil alan, çevre düzeni ve park çalışmalarımız farklı bölgelerde ve mahallelerde devam edecek. Tatvanlı kardeşlerimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.