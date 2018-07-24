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24 Temmuz 2018 15:38

Tatvan’daki mezarlıklar temizleniyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçesindeki mezarlıklarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Tatvan’daki mezarlıklar temizleniyor

24 Temmuz 2018 15:38


Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda hummalı bir çalışma başlatan Tatvan Belediyesi, bu kapsamda mezarlıklar içindeki yabani otları biçerek, gerekli temizlikleri yapıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında mezar temizliklerine ilk olarak ilçenin Karşıyaka ve Pınarbaşı mahallelerinde bulunan mezarlıklardan başlayan belediye ekipleri, diğer mezarlıklarda da bakım ve temizlik çalışmaları yapacak.


Tatvan Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak mezarlıklarda temizlik çalışması yaptıklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, çalışma kapsamında mezarlıkların hem otlardan arındırıldığını hem de çevre temizliği yapıldığını söyledi. Çalışmanın ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda yapılacağını kaydeden Başkan Aksoy, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçemizdeki mezarlıklarda ot biçimi, mıntıka temizliği ve çevre düzenlemesi yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bayram öncesinde rahat ve temiz bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. Çalışmalar kapsamında ekiplerimiz tarafından mezarlık alanları içerisindeki yabani otların kesilmesi ve temizliği, kurumuş, kırılmış veya devrilmiş ağaçların toplanması ve kesilmesi işlemlerini tamamlayarak mezarlık alanlarını daha güzel bir görünüme kavuşturuyor, görsel kirlilikten arındırılmış oluyor. İnşallah bayram öncesinde tüm mezarlıklarımız temizlenmiş olacak” diye konuştu.




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