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Tatvan'daki okul sorunları masaya yatırıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde okul güvenliği, eğitim öğretimdeki sorunlar ve okuma yazma kursları ile ilgili toplantı yapıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okul güvenliği, eğitim öğretimdeki sorunlar ve okuma yazma kursları ile ilgili toplantı yapıldı.


Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki okulların güvenliği, eğitim öğretimdeki sorunlar ve okuma yazma kursları masaya yatırıldı.


Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı neticesinde Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından belirlenen sorun ve sıkıntıların ivedilikle çözüme kavuşturulması ve okuma yazma kurslarının da devamı için gerekli talimatlar verildi.

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