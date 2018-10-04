Tatvan'daki okullarda ‘Hukuk ve Adalet' dersi

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve ülke genelinde uygulamaya alınan "Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde “Hukuk ve Adalet” dersleri veriliyor.

2018 - 2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tatvan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki öğrencilere bu dersin seçmeli olarak verilmeye başlandığı belirtildi. Her gün farklı okulları ziyaret ederek bu derse katılım sağladıklarını ifade eden Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, tüm öğrencilerin derse ilgi gösterdiğini söyledi. Dersin önemine değinen Yüzer, “Okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelindeki tüm ortaokullarda bu derse başlandı. Cumhuriyet savcımız tarafından her gün farklı bir okulda öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin hukuk ve adalet dersinin önemi, suç nedir, suça sürüklenme nasıl gerçekleşir, hakim ve savcıların görevleri nelerdir, konuları hakkında okullarda konferans verilirken, öğrencilerimize de bu mühim ders ve konular hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerimizin derse yoğun ilgiyle katılması bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

Öğrencilere “Hukuk ve Adalet” dersi hakkında konferans veren Tatvan Cumhuriyet Savcısı Kadir Akdağ ise, bu uygulamanın toplum için çok faydalı olduğunu belirtti. Savcı Akdağ, “2013 - 2014 eğitim öğretim yılından bu yana 6'ncı ve 7'nci sınıflarda seçmeli okutulan bu dersimiz, bu yıldan itibaren 8'inci sınıf öğrencilerini de kapsıyor. Seçmeli olan bu dersimize öğrencilerimiz çok ilgi ve katılım gösteriyor. Derste; adalet, eşitlik, duyarlılık, özgüven, sorumluluk, barış, tarafsızlık, özgürlük, dürüstlük gibi değerler ele alınıyor. Derslerde ayrıca, düşünce özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ailenin korunması, çocuk hakları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakkı gibi konulara önem veriliyor. ‘Adil yargılanma hakkı' ve bununla ilişkili ‘hak arama hürriyeti ile sınırları', ‘savunma hakkı' ve ‘adli yardım' konularında da öğrenciler bilgilendiriliyor. Şikayet, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakları konularının yer aldığı derslerde, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet gibi konularda da öğrenciler bilinçlendiriliyor. Bu dersler ve okul ziyaretleri, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve iyi yönde yetişmesine katkı sunduğu gibi, suç oranlarında da büyük oranda düşüş sağlayacağı kanaatindeyim” dedi.