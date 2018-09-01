Tatvan’daki tarihi işletme oteli restore ediliyor

Tatvan’da 1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yaptırılan tarihi işletme otelini ilçeye kazandırmak için restorasyon çalışmaları başlattıklarını ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, restorasyon işlemi tamamlandıktan sonra tekrar turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Oteli tarihi dokuya uygun bir şekilde restore edeceklerini belirten Başkan Aksoy, "İşletme oteli 1947 yılında yapıldı. 71 yıl önce Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yaptırılan otelin devri 2006 yılında Tatvan Belediyesi’ne geçti. Fakat boş olduğu için bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmişti. Ayrıca, yıllar önce meydana gelen yangından dolayı ara kat ve çatısı da tamamen yanmıştı. O dönemlerde birçok büyük şahıslar gelip burada konaklama yapmıştır. Ardından özel işletmeye verildi ve daha sonra belediyeye devredildi. Yaklaşık 19 yıl boş kaldığı için bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale gelmişti. Bu tarihi otel ilçemizin bir simgesiydi. Tekrardan restore ederek değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ahşap kısımlar ile çatısı tamamen yanmış ve taş duvarlarda biraz hasar var. Biz de, duvarın sıvasını dökerek, taş yapıyı ortaya çıkartıp, otantik bir şekilde, tarihi misyona uygun restorasyon çalışması yapmaya başladık. Çalışmaları 2019 yılına kadar tamamlayıp, belediye konukevi olarak ilçemize kazandırmayı düşünüyoruz. Ayrıca, çevre düzeni ile bahçe duvarları da yapılacak" dedi.