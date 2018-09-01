Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 14:52

Tatvan’daki tarihi işletme oteli restore ediliyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde birçok devlet büyüğünün misafir edildi tarihi işletme oteli, 71 yıl aradan sonra yeniden hizmete açılmak üzere restore ediliyor.

Tatvan’daki tarihi işletme oteli restore ediliyor

01 Eylül 2018 14:52


Tatvan’da 1947 yılında Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yaptırılan tarihi işletme otelini ilçeye kazandırmak için restorasyon çalışmaları başlattıklarını ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, restorasyon işlemi tamamlandıktan sonra tekrar turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Oteli tarihi dokuya uygun bir şekilde restore edeceklerini belirten Başkan Aksoy, "İşletme oteli 1947 yılında yapıldı. 71 yıl önce Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından yaptırılan otelin devri 2006 yılında Tatvan Belediyesi’ne geçti. Fakat boş olduğu için bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmişti. Ayrıca, yıllar önce meydana gelen yangından dolayı ara kat ve çatısı da tamamen yanmıştı. O dönemlerde birçok büyük şahıslar gelip burada konaklama yapmıştır. Ardından özel işletmeye verildi ve daha sonra belediyeye devredildi. Yaklaşık 19 yıl boş kaldığı için bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale gelmişti. Bu tarihi otel ilçemizin bir simgesiydi. Tekrardan restore ederek değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ahşap kısımlar ile çatısı tamamen yanmış ve taş duvarlarda biraz hasar var. Biz de, duvarın sıvasını dökerek, taş yapıyı ortaya çıkartıp, otantik bir şekilde, tarihi misyona uygun restorasyon çalışması yapmaya başladık. Çalışmaları 2019 yılına kadar tamamlayıp, belediye konukevi olarak ilçemize kazandırmayı düşünüyoruz. Ayrıca, çevre düzeni ile bahçe duvarları da yapılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç