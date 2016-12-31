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31 Aralık 2016 19:13

Tatvan’ın projesi, Şanlıurfa’da jüri özel ödülü aldı

Tatvan’ın projesi, Şanlıurfa’da jüri özel ödülü aldı

31 Aralık 2016 19:13

Bitlis’in Tatvan Yoncabaşı Köyü Ortaokulu Alzheimer Hastaları Güvende" projesiyle katıldıkları Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliğinde jüri özel ödülüne layık görüldü
Şanlıurfa’da düzenlenen ve toplamda bin 200 projenin katıldığı ve yurt içi ile yurt dışından finale kalan 100 proje arasına girerek jüri özel ödülüne layık görülen “Alzheimer Hastaları Güvende" projesi koordinatörü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, bu güzel bilimsel projeye imza atmanın gururu içinde olduklarını söyledi.
Bitlis’i temsilen öğrencisi Nesrullah Davaz ile birlikte uluslar arası bilim fuarına katılmanın mutluğu içinde olduklarını ifade eden Kulu, şöyle konuştu;
“Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Dünyası Eğitim Vakfı tarafından organize edilen 3. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği düzenlendi. 18 Türk dünyası devleti ve ülkemizden katılımlar oldu. Toplam bin 200 proje başvurdu. Yurt içinden ve yurtdışından 100 proje finale kaldı. Biz de öğrencimiz Nesrullah Davaz ile birlikte Yoncabaşı Köyü Ortaokulu olarak ‘Alzheimer Hastaları Güvende’ projesiyle 100 proje içerisinde yer almayı başardık. Projemiz finalde jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu proje ile Alzheimer hastalarının kaybolmasını önleyecek sistem geliştirdik. Okulumuzda ve köyümüzde ilk defa böyle bilimsel çalışmalar yapıldı. Bu proje STEM uygulamalarımızın bir ürünüdür. Böyle güzel bir projeye danışmanlık yaptığım için mutluyum.”
Ödülünü Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın elinden alan öğrenci Nesrullah Davaz ise, ilk kez köy dışına çıktığını ve ilk defa bu kadar kalabalık bir ortamda kendini ifade edebilme imkanı bulduğunu, ödülün okuldaki tüm öğrencilere ve köydekilere örnek olacağını söyledi.



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