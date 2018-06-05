Tatvanlı Barış Manay ses yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri’nden 6 bin 400 gencin katılımıyla kültür ve sanat yarışmaları kapsamında "Sahne sırası sende" sloganıyla bu yıl 4. kez düzenlenen yarışmada iyi bir performans sergileyen Tatvanlı Barış Manay, yarışmanın solo erkek ses dalında Türkiye birincisi olma başarısı elde etti. Yarışmanın finalinde seslendirdiği “Ceylanım gel gel” isimli eserle dinleyenleri adeta mest eden Barış Manay, sesiyle yarışmaya damga vururken, Bitlis’e de birincilik gururu yaşattı. Elde ettiği başarıdan sonra ilçeye dönen 26 yaşındaki genç sanatçı adayı Barış Manay, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TATSO) ziyaret etti. Yarışmada elde ettiği başarının sevincini TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet’le paylaşan Barış Manay, amacının ileride iyi bir ses sanatçısı olmak olduğunu söyledi.

Destek sağlanması durumunda sesiyle Bitlis’i her platforma en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydeden Manay, “Küçüklüğümden bu yana en büyük hayalim bir gün sanatçı olmaktı. Bu anlamda sesime ve yorumuma çok güveniyorum. Bunun sonuncunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri’nden 6 bin 400 gencin katılımıyla gerçekleştirilen ses yarışmasının solo erkek ses dalında birincilik elde ettim. Böyle önemli bir yarışmada hem böyle güzel bir sonuç elde etmenin hem de memleketimi en iyi şekilde temsil etmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah destek sağlanması durumunda da sesimle ilimizi her platformda en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TATSO Genel Sekreteri Rahime Yılmaz Acet ise, elde ettiği başarıdan ötürü Manay’a tebriklerini iletti.