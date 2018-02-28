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28 Şubat 2018 09:23

Tatvanlı çiftçilere meyve ağacı budama eğitimi

Bitlis’in Tatvan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik meyve ağaçlarını budama eğitimi veriliyor.

Tatvanlı çiftçilere meyve ağacı budama eğitimi

28 Şubat 2018 09:23


‘Hayat Boyu Öğrenme Programı’ kapsamında verilen eğitimlere ilk olarak ilçeye bağlı Benekli köyünden başlayan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, diğer köylerde de aynı eğitimleri vererek çiftçileri doğru ağaç budama konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitim çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban, eğitimle doğru budama konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Eğitimlerin köylerde devam edeceğini kaydeden Kurban, “İlçemizde yapılan bu eğitimler, yöre çiftçilerimizin bilinçli olarak tarım yapmasını sağlayacak, yetiştiriciliği yapılan ürünlerde hem kaliteyi hem de verimi arttırarak aile ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Gençlere yönelik olan bu eğitimler, her ay ve farklı köylerde yapılacak olup, bu sayede tarımsal nüfusun gençleşmesi hedeflenmektedir. Ben inanıyorum ki; eğitime katılan ve bundan sonraki eğitimlerimize katılacak olan kursiyerler, öğrendikleri bilgileri sahada da başarılı bir şekilde uygulayacaktır” diye konuştu.




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